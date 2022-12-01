Высоковольтную подстанцию ввели в работу в 2020 году, ее аналогов нет в Европе.

Российские оккупанты разрушили современную высоковольтную электроподстанцию Украины – ПС 500 кВ "Креминская" в Луганской области. Об этом в своем Facebook сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицький.

"Креминская" была запущена в 2020 году и обеспечивала электричеством Луганскую область. Этот объект не только полностью обеспечивал потребность области в электроснабжении, но и создавал определенный резерв. Подстанция обошлась Украине в 1,28 млрд грн.

"В 2020 году мы построили и ввели в работу высоковольтную подстанцию, аналогов в Европе которой нет. Она была необходима в системе для того, чтобы обеспечивать надежное энергопитание для около 500 тысяч потребителей, которые страдали от постоянных перебоев со светом из-за обстрелов с 2014 года", - говорится в сообщении.

Видео дня

Недавно ВСУ деоккупировали территорию подстанции, которую потеряли во время полномасштабного вторжения в этом году. На видео Кудрицкий показал кадры, как выглядел современный объект в 2020 году и каким он стал сейчас.

"Я не представляю, что чувствуют мои коллеги, когда смотрят это видео. Это как смотреть на свой родной дом, который ты сам долго строил, обустраивал, а потом он сгорел у тебя на глазах. Таких объектов по Украине десятки. В таком состоянии мы находим наши высоковольтные подстанции после деоккупации. Именно так выглядит "русский мир" глазами энергетиков", - добавил Кудрицький.

Напомним, "Кременскую" построили, чтобы обеспечить устойчивую связь системы электроснабжения севера Луганской области с объединенной энергосистемой Украины.

Ситуация с электроснабжением в Украине

С начала октября Россия осуществила ряд атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Последняя атака на объекты энергетики произошла 23 ноября. Тогда РФ выпустила около 70 крылатых ракет, 51 из них сбили силы ПВО. В результате ударов в Украине наступил блэкаут.

Во многих украинских городах продолжаются экстренные и плановые отключения электроэнергии. Сообщалось, что из-за российских ракетных обстрелов почти 50% энергосистемы Украины выведено из строя.

Вас также могут заинтересовать новости: