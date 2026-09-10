Трамп пообещал американцам выплатить по $5000, если они проголосуют за республиканцев

По его словам, единственным условием станет использование этих средств исключительно на территории США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выплатит каждому совершеннолетнему американцу по 5 тысяч долларов, если они проголосуют за Республиканскую партию, чтобы она сохранила контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам промежуточных выборов в ноябре. Об этом он заявил на съезде Республиканской партии в Далласе, штат Техас.

"Если республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и Сенатом США, то благодаря нашему невероятному экономическому успеху… я выплачу каждому совершеннолетнему гражданину Соединенных Штатов Америки дивиденды в размере 5 тыс. долларов", - сказал Трамп.

По его словам, это будет "похоже на то, как успешные компании выплачивают дивиденды инвесторам".

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Американский лидер отметил, что единственным условием станет расходование этих средств исключительно на территории США.

"Мы не хотим, чтобы вы уехали в Канаду", 0 добавил он.

Скорее всего, это первый случай в истории США, когда президент открыто хочет подкупить избирателей во время предвыборной кампании.

Также остаются неизвестными источник финансирования, механизмы контроля за расходованием средств и законность таких выплат.

Кроме того, во время выступления президент США заявил, что поражение Республиканской партии в ноябре будет означать, что американцы "потеряют границы, потеряют снижение налогов и потеряют безопасность".

"Вас снова ждет ад, как и всего два года назад", - сказал Трамп.

Политика Трампа - последние новости

Ранее Трамп прокомментировал победу ультраправых "друзей Путина" на выборах в Германии.

"Популистская партия в Германии только что провела поистине знаменательную ночь. Люди наконец устали от совершенно ужасных иммиграционных правил и норм, которые так сильно навредили Германии... Они набирают силу и больше не собираются это терпеть!" – отметил президент США.

В то же время американский лидер заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет урегулирования войны в Украине. По его словам, было бы хорошо, если бы украинский президент Владимир Зеленский также хотел заключить соглашение.

"Проблема в том, что эти два человека ненавидят друг друга. Думаю, главное именно в том, что эти два человека ненавидят друг друга. Я так считаю, потому что общаюсь с людьми – это все, чем я занимаюсь. Всю свою жизнь я имею дело с соглашениями, и эти двое просто устали бороться", – сказал Трамп.

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