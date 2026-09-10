Один бренд почти захватил украинский рынок новых гибридов: названы модели-лидеры

Автомобили Toyota заняли все первые места на украинском рынке новых гибридных автомобилей.

В августе украинский автопарк пополнился почти 3,9 тысячами гибридных легковушек – автомобилей с системами HEV и PHEV. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "УкрАвтопром".

Доля новых автомобилей в общем количестве составила 42%, тогда как в августе 2025 года она находилась на уровне 56%. Все первые места на украинском рынке новых гибридов заняли автомобили Toyota, что свидетельствует о доверии украинцев к гибридным технологиям этого бренда.

ТОП-3 новых гибридов месяца:

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Toyota RAV4 – 430 автомобилей. Toyota Yaris Cross – 153 автомобиля. Toyota Camry – 133 автомобиля.

В то же время на рынке импортированных гибридов с пробегом ситуация не столь однозначна – там развернулась конкуренция между корейскими и американскими автомобилями. Среди подержанных гибридов, ввезенных из-за рубежа, первое место занял Ford Fusion US (138 единиц). Также в тройку лидеров вошли Ford Escape с показателем в 129 автомобилей и Kia Niro (121 автомобиль).

Авторынок Украины – последние новости

В августе украинский автопарк пополнился 12,8 тысячами автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В рейтинге новых бензиновых автомобилей уверенно лидирует Škoda: сразу три модели бренда – Octavia, Kodiaq и Karoq – вошли в ТОП-5.

Кроме того, в августе украинский автопарк пополнился более чем 4,2 тысячами электромобилей (BEV). По сравнению с августом 2025 года спрос на электрокары сократился более чем на 45%. На рынке новых электромобилей продолжают доминировать китайские бренды, одной из самых популярных моделей стал кроссовер BYD Sea Lion 06.

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