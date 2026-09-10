В районе Чернобыля заметили бабочку-долгожителя: в чем ее особенность

Бабочка живет примерно девять месяцев и очень любит солнце.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили бабочку-долгожителя – лимонницу обыкновенную (цитринец).

Как сообщают специалисты учреждения, когда лето постепенно отступает, а в воздухе уже чувствуется осень, среди лесных полян и опушек еще можно заметить этот маленький "солнечный лучик".

"Ее желтые крылья особенно заметны среди осенней зелени, а по характерной форме крыльев ее легко узнать даже издалека. Однако долго любоваться ею может не получиться – лимонница очень быстро улетает, если почувствует опасность", – рассказали исследователи.

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По словам специалистов, осень для этой бабочки – важный период. Она активно питается, накапливая энергию перед зимовкой, а с наступлением холодов прячется среди опавших листьев, в кустах или другой растительности и остается там до весны.

Они добавляют, что цитринец переживает зиму уже взрослым, а весной, как только потеплеет, он одним из первых снова отправляется в полет, отмечают исследователи.

Лимонница обыкновенная: что о ней известно

Цитринец, лимонница обыкновенная или палист крушиновый – вид бабочек семейства Белановых. Обитает почти во всей Европе, ареал простирается до южной части Скандинавского полуострова. Ее можно встретить в умеренном поясе Азии до побережья Тихого океана и на северо-востоке Африки. Встречается в редколесных лесах, на лесных просеках, заливных лугах, в парках и садах. В горах поднимается на высоту до 2000 метров над уровнем моря.

Длина переднего крыла 26-33 мм, размах крыльев – до 52-60 мм. Жизненный цикл лимонницы отличается от жизненного цикла других бабочек – она считается долгожителем среди них. В конце лета и осенью эта бабочка интенсивно питается, чтобы накопить необходимые энергетические запасы и пережить зиму. Весной выходит из спячки. Живет примерно 9 месяцев и, больше чем другие виды, любит солнце. Прежде чем подняться в небо, долго греется в солнечных лучах.

Бабочка махаон в Чернобыльском заповеднике

Ранее в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили насекомое-"аристократа" – бабочку Махаон. Это один из крупнейших и самых эффектных представителей энтомофауны Украины, которого трудно спутать с кем-либо другим. Его желто-черные крылья с "хвостиками" выглядят так, будто их нарисовал художник с богатым воображением.

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