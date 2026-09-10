Иранские танкеры, пораженные США, были связаны с теневым флотом России: в ОП раскрыли детали

Три из поврежденных судов использовались для перевозки российской нефти.

Три из пяти иранских танкеров, которые поразили США 8 марта, имеют непосредственную связь с российским теневым флотом – "Kaviz", "Charminar" и "Riesco". Об этом сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в переданном комментарии УНИАН.

Он отметил, что они использовались для перевозки российской нефти в условиях санкций, заходили в российские порты.

"Kaviz" ходил в Усть-Лугу и Новороссийск, перевозил российскую нефть и имел практику отключения системы слежения AIS. Судно было связано с Fractal Marine DMCC – компанией, которую называют одним из ключевых операторов российского теневого флота в первые годы после введения нефтяных санкций", – рассказал Власюк.

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По его словам, второе задержанное судно "Charminar" заходило в Усть-Лугу, Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург. "После введения санкций Великобританией против Fractal Marine связанные с ней суда начали переводить на других менеджеров, но сами операции с российской нефтью продолжились. При этом Charminar связан с судоходной империей, контролируемой Мохаммедом Хоссейном Шамхани (Hossein Shamkhani) – иранским нефтяным магнатом, которая одновременно работает с иранской и российской нефтью", – добавил он.

Власюк подчеркнул, что третье судно "А Riesco" – это демонстрация того, как работает эта система: танкер перевозил и российскую, и иранскую нефть, в частности, посредством перегрузки на другие суда, находящиеся под санкциями.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики подчеркнул, что все три судна находятся под санкциями Украины и США, а "Kaviz" – еще и под санкциями ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии.

Он подчеркнул, что российский и иранский теневые флоты пересекаются через суда, менеджеров, посредников и нефтяные маршруты, поэтому реакция на их деятельность должна быть жесткой, независимо от того, под чьим флагом и в чьих интересах они формально работают.

"Теневой флот всё чаще воспринимается как реальная угроза, а не как формальная проблема соблюдения санкций. Для Украины это принципиально важный подход: санкции должны работать не на бумаге, а физически лишать подсанкционных государств возможности зарабатывать на нефти и финансировать войну", – подчеркнул Власюк.

Как известно, Центральное командование Вооружённых сил СШАсообщило, что 8 сентября американские военные уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью: четыре – в Оманском заливе – "Kaviz", "Charminar", "Horizon 1" и "Riesco", а еще один – у острова Харк – танкер "Derya". Т

Это ответ США на две попытки Корпуса стражей исламской революции поразить баллистическими ракетами американский военный корабль.

Теневой флот РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, в июне 2026 года Совет Европейского Союза ввел новые санкции против России – ограничения коснулись ВПК и "теневого флота".

Эти меры еще больше ограничивают российский военно-промышленный комплекс, будут сокращать энергетические доходы России путем сужения экосистемы теневого флота, срывать гибридные угрозы и препятствовать распространению российской государственной пропаганды, оправдывающей агрессивную войну. Кроме того, будут разоблачаться случаи систематических репрессий и нарушений прав человека в России, а также постоянное игнорирование положений Конвенции о запрещении химического оружия.

Как сообщила верховный представитель ЕС Кая Каллас, эти санкции одобрены с целью усиления давления на Россию для прекращения войны.

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