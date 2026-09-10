В Украине подорожал доллар: курс валют в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,47 грн, а евро – 51,63 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 10 сентября, вырос на 6 копеек и составляет 44,93 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,47 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 17 копеек и составляет 52,31 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,63 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,80 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,70 гривни. Курс наличного евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,20 грн/евро, а курс продажи – 52,00 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 10 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,65 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,99 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 35 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что бизнес активизирует закупки, импортеры готовятся к новому сезону, а энергетические риски становятся более ощутимыми. Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до 13 сентября будет колебаться в пределах 44,4–44,8 гривни на межбанковском рынке и 44,3–44,8 гривни на наличном рынке.

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