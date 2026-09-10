Министр обороны Польши обратился к полякам с важным заявлением по поводу Украины

Кроме того, политик призвал противодействовать пропаганде РФ.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки должны ценить союзнические отношения с Западом и дружеские связи с Украиной. Об этом он сказал на Международной выставке оборонной промышленности в Кельце.

Также он предупредил о попытках РФ расколоть польское общество.

По словам министра, Польша не должна поддаваться политическим силам, которые пытаются противопоставить страну ее союзникам.

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"Легко утверждать, что украинцы плохие, что немцы плохие, что все вокруг нас плохие, но если мы это сделаем, то останемся совсем одни. Без союзов на Западе, без дружественных стран на Востоке – в отличие от Украины", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Политик призвал граждан Польши ценить нынешнюю систему международных союзов и сравнил её с ситуацией перед Второй мировой войной. Он напомнил, что в сентябре 1939 года Польше не хватало снаряжения, единства, союзов и соответствующих соглашений, в результате чего страна осталась без достаточной поддержки со стороны партнеров.

"Давайте гордиться нашим прошлым, нашим настоящим и нашим будущим. Где бы мы ни находились сегодня, давайте гордиться нашими союзами; впервые в истории у Польши есть враги на Востоке, но ни одного на Западе. Давайте ценить это, ведь это легко потерять", – призвал министр.

Также он обратил внимание на гибридные угрозы со стороны РФ. По словам политика, Россия действует в различных сферах, а именно в интернете, на Балтийском море и посредством диверсий. Он считает, что одной из самых опасных угроз являются попытки расколоть польское общество.

"Пусть это в очередной раз поможет нам осознать, в какие опасные времена мы живём. Ведь некоторые хотят закрыть глаза, заткнуть уши, не видеть и не слышать того, что там происходит, что там идет война. Ради аплодисментов, ради таких крайне популистских эмоций они пытаются "не знать", где добро, кто является жертвой, а кто напал", – сказал глава Минобороны Польши.

Кроме того, политик призвал противодействовать пропаганде РФ и не позволять использовать её для политической борьбы внутри страны.

"С российской пропагандой мы справимся. Мы не справимся с теми, кто в Польше будет ее тиражировать и верить в нее, а за ее счет, возможно, еще и извлекать политическую выгоду", – добавил Косиняк-Камыш.

Польша и Украина – последние новости

Ранее Politico писало, что Польша развернулась в сторону антиукраинских настроений. В частности, польские националистические и праворадикальные силы все активнее используют тему украинцев в политической борьбе в преддверии парламентских выборов 2027 года.

Также в Польше украинцев стали чаще изображать как получателей незаслуженных социальных льгот и бремя для польского бюджета.

Кроме того, стало известно, что Польша не будет увеличивать пособие на детей украинских беженцев. Теперь право на пособие "800+" будет продлеваться автоматически со следующего периода выплаты.

"Пособие "800+" предоставляется в размере, установленном законом. Раньше это было 500 злотых, теперь – 800 злотых. У нас нет механизма индексации в законе о государственной помощи в воспитании детей, как в законе о пенсиях и пособиях по инвалидности из Фонда социального страхования, где определенный индекс ежегодно увеличивает размер пособия", – заявил заместитель министра по делам семьи, труда и социальной политики Польши Себастьян Гаевский.

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