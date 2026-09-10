Оккупанты продвинулись вблизи ключевого города Донбасса, – DeepState

Кроме того, у россиян продолжается наступление в районе поселка Червоное в Донецкой области.

Российским захватчикам удалось продвинуться вблизи одного из ключевых городов украинской обороны в Донецкой области – вблизи Константиновки. Об этом говорится в отчете мониторингового проекта DeepState в Telegram.

"Враг продвинулся вблизи Константиновки и Червоного", – сообщают аналитики.

Константиновка на карте DeepState обозначена как город, в который проникают российские оккупанты.

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Поселок Червоное расположен к северо-востоку от Константиновки и также является районом проникновения захватчиков.

Битва за Донбасс: ключевые новости

Как сообщал УНИАН, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, удерживаемые позиции на Донбассе – это форпост Украины во многих вопросах.

Россия уже 15 раз переносила конечные сроки выхода на административные границы Донецкой области. По словам заместителя главы Офиса президента Павла Палисы, политическое руководство России стремится захватить Донбасс до конца 2026 года, а военные просят сдвинуть крайний срок до 31 марта 2027 года.

Американский телеканал CNN недавно сообщал, что российские войска продолжают медленно продвигаться в направлении Славянска и Краматорска – городов, которые вместе с Дружковкой и Константиновкой формируют так называемый "пояс крепостей" украинской обороны.

В конце августа военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказал предположение, что российским оккупантам удастся захватить Константиновку и Часов Яр до конца 2026 года.

По мнению издания WELT, Россия может оккупировать Краматорск и Славянск уже в начале 2027 года.

Еще в начале июля начальник отдела коммуникаций 24-й ОМБр Иван Петричак отмечал, что ситуация в Константиновке очень сложная, а Часов Яр служит флангом Константиновки, через который оккупанты также пытаются оказать давление.

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