Netflix показал трейлер 'Москито Боул' с Биллом Скарсгардом (видео)

Фильм будет доступен на Netflix с 25 ноября 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер спортивной драмы "Москито Боул" (The Mosquito Bowl), также известной под названием "Комариный кубок".

Фильм основан на реальных событиях, описанных в книге "Москито Боул: игра на жизнь и смерть во времена Второй мировой войны" 2022 года американского писателя и журналиста Базза Биссингера.

В центре сюжета – четыре звезды университетского американского футбола, которые после нападения на Перл-Харбор в 1941 году решают вступить в морскую пехоту.

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Главные роли в фильме исполнили Николас Галицин ("Колдовство: Новый ритуал", "Мысли о тебе", "Властелины Вселенной"), Билл Скарсгард ("Дьявол всегда рядом", "Джон Уик 4", "Носферату", франшиза "Оно"), Рэй Николсон ("Улыбка 2", "Новокаин", "Фанатик") и Том Фрэнсис ("Джей Келли", сериал "Ты").

Снял картину американский режиссер Питер Берг ("Королевство", "Хэнкок", "Морской бой", "Глубоководный горизонт", "День патриота").

Фильм станет доступен на Netflix с 25 ноября 2026 года.

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