В Украине резко подорожал лук: сколько теперь стоит килограмм

Предложение высококачественного лука на рынке довольно ограничено.

Оптовые цены на лук от украинских фермеров поднялись до 13-20 грн/кг, что в среднем на 21% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Овощ начал активно дорожать с начала текущей недели из-за высокого спроса на лук со стороны оптовых компаний и розничных сетей. В то же время предложение высококачественного лука достаточно ограничено, что связано с желанием фермеров закладывать максимальные объемы такой продукции на хранение.

В целом цены на лук в Украине на сегодняшний день уже значительно выше, чем в прошлом году. Так, в начале сентября 2025 года фермеры отпускали этот овощ на 32% дешевле, чем сегодня.

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Нынешнее подорожание эксперты считают временным явлением, поскольку уборка лука в украинских хозяйствах все еще продолжается, а его предложение на рынке до середины октября будет оставаться довольно высоким.

Цены на лук в супермаркетах Украины

Репчатый лук на развес в Varus продают со скидкой 10% – по 17,9 грн/кг вместо 19,9 грн/кг.

Репчатый лук желтый в "Сильпо" стоит 22 гривни за килограмм.

В АТБ этот овощ продается по цене 19,59 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

На прошлой неделе оптовые цены на огурцы и помидоры продолжили расти – однако уже не так активно, как неделей ранее. Огурцы подорожали на 5 грн – с 25–50 до 30–55 грн/кг, а помидоры – с 25–35 до 25–40 грн/кг. Оптовые цены на картофель не изменились.

На продовольственных ярмарках столицы в начале сентября наиболее активно торговали виноградом и сливами. Килограмм слив стоит в пределах 20–40 грн, а диапазон цен на виноград колеблется от 80 до 180 грн/кг. В то же время некоторые продавцы предлагают ягоду и по 50 грн за килограмм.

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