Украину накроют температурные качели: синоптик рассказала, где будет лето, а где осень

Дожди пройдут сначала в западные области в пятницу, а в субботу распространятся и на север и часть центральных областей.

В ближайшие дни по всей Украине погода изменится, а колебания температуры будут в пределах от +30 до +15°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсети. "Пятница, 11 сентября, будет самой холодной в западных областях Украины. Там в течение дня максимальная температура воздуха будет весьма скромной – +15...+19°", – отметила Диденко.

Также прохладнее станет в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Похолодание охватит также Харьковскую, Полтавскую и Винницкую области. В этих регионах максимальная температура воздуха будет колебаться от +19...+23°.

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Она пояснила, что похолодание вызовет холодный атмосферный фронт.

"Дожди завтра пройдут в западных областях Украины, а в субботу осадки распространятся также на север и на часть центральных областей", – добавила синоптик.

При этом в Киеве завтра, 11 сентября, ожидается комфортная погода, температура воздуха будет колебаться в пределах +23°, существенных осадков не предвидится.

А вот в южной части, восточных областях и Днепропетровской области еще сохранится высокая температура воздуха.

"Днём 11 сентября здесь ожидается +25...+30°", – сообщила Диденко.

Какая погода будет 12 сентября

В Киеве будет сильный дождь, особенно утром, резко станет холодно. По данным синоптика, температура воздуха составит всего +14...+15°.

Вместе с тем, в воскресенье, 13 сентября, погода стабилизируется: антициклон принесет сухую воздушную массу, максимальная температура воздуха на западе, на севере и в центральных областях повысится до +20...+24° тепла, на юге, востоке и в Днепропетровской области лето еще продлится, +25...+30°.

"В ближайшее время ожидается переменчивая погода, будет скакать атмосферное давление, температура воздуха будет колебаться от +30...+15°, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует быть более осторожными и внимательными к своему здоровью", – предупредила Диденко.

Погода в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 сентября, украинцы еще будут наслаждаться летней погодой, но не по всей стране.

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