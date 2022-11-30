Президент подчеркнул важность того, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с электроснабжением остается очень сложной в Киеве и шести областях.

Как он отметил в своем вечернем видеообращении, по состоянию на вечер 30 ноября около шести миллионов абонентов в большинстве областей Украины и в Киеве отключены от электричества.

"Ситуация остается очень сложной именно в столице, а также на Киевщине, в Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях. Энергетики и коммунальщики, все наши службы, делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на долгое время", – сказал Зеленский.

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Он отметил важность того, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество.

"Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местной власти. Люди имеют право знать. И на столько, на сколько это возможно сейчас, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила относительно света. А должна быть справедливость и понятность", – отметил президент.

Ситуация с электроснабжением в Украине

С начала октября Россия осуществила семь атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Последняя атака состоялась 23 ноября. В этот день Россия выпустила около 70 крылатых ракет, 51 из них было сбито. Ракеты поразили ряд энергообъектов, вызвав блэкаут.

Только на конец прошлой недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности остается.

Во многих городах продолжаются экстренные и плановые отключения электроэнергии.

Сегодня, 30 ноября, Министерство энергетики поручило Государственной инспекции энергетического надзора Украины на время военного положения осуществлять проверки облэнерго на предмет корректности применения графиков отключения электроэнергии.

Представители Госэнергонадзора будут дежурить на диспетчерских пунктах "Укрэнерго" и Операторов системы распределения в утренние и вечерние пиковые часы с целью контроля за соблюдением графиков.

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