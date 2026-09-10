РФ дважды ударила по предприятию в Днепре: есть погибшие и раненые

В результате атак было повреждено предприятие пищевой промышленности.

Сегодня военные российской армии дважды атаковали Днепр, повредив предприятие пищевой промышленности. Известно о двух погибших, есть раненые. Об этом заявил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

О первом ударе по городу чиновник сообщил в 09:19. По его словам, в результате атаки было повреждено предприятие пищевой промышленности. Возник пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Около 11:00 враг повторно атаковал Днепр.

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Как сообщил Ганжа, эта атака унесла жизни двух человек, еще двое получили ранения.

"Снова повреждено то же предприятие, которое уже пострадало от предыдущего удара. Возник пожар", – уточнил он.

Стоит отметить, что в Воздушных силах в 10:52 сообщали о движении баражирующего боеприпаса типа "Бандероль" в направлении Днепра.

Позже стало известно, что количество раненых возросло до пяти, среди них – один ребенок.

Удар по автозаправке в Киеве: детали

Сегодня в Голосеевском районе Киева после прилета загорелся автозаправочный комплекс "Укрнафты", расположенный недалеко от ТРЦ "Республика". Позже пожар и возгорание одного автомобиля были потушили.

В результате атаки пострадали три человека. Медики оказывают им помощь.

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