Диверсии России в Европе: офицер армии США ответил, как далеко может зайти Путин

Москва способна попытаться создать масштабный хаос в странах Европы.

Россия на фоне затяжной войны против Украины усилила диверсионную активность в Европе, стремясь повысить цену и ослабить готовность европейских стран помогать Киеву.

Об этом в колонке для Kyiv Post аписал Александр Виндман, кадровый офицер армии США и бывший сотрудник Совета нацбезопасности страы. Виндман обратил внимание на серию инцидентов в европейских странах: взрывы на предприятиях оборонной промышленности, проблемы с навигацией в районе Балтийского моря, подозрительные беспилотники, сбои в транспортной и другой инфраструктуре.

По мнению американского военного, российские спецслужбы используют уязвимости открытых европейских обществ, чтобы атаковать объекты, имеющие значение для военной поддержки Украины.

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Главная цель таких операций, считает Виндман, нарушить поставки вооружений Киеву и увеличить расходы европейских стран на поддержку Украины. Также Москва может рассчитывать на рост общественного недовольства внутри Европы.

Таким образом, Кремль пытается представить поддержку Украины как источник постоянных рисков и проблем для европейцев.

Как Россия использует диверсантов

Виндман отметил, что российские спецслужбы используют для подобных операций как профессиональных сотрудников ФСБ и ГРУ, так и завербованных людей.

Он объясил, что часть операций проводят агенты, годами работавшие под прикрытием. Другой вариант – использование менее подготовленных исполнителей, которым задания передаются через мессенджеры и интернет-платформы.

Такая схема позволяет российским спецслужбам дистанцироваться от исполнителей и одновременно проводить большое количество операций в разных странах.

По мнению Виндмана, рост российской диверсионной активности в Европе связан с осутствием каких-либо успехов на поле боя в Украине.

Он прогозирут, что на фоне этого Кремль может делать все большую ставку на инструменты гибридной войны.

В связи с этом, по мнению Виндмана, инцидент в Лейпциге может стать переломным и Европа может перейти к ответным мерам. Он подчеркнул, что Германия возложила ответственность за инцидент в Лейпциге на Россию, а это говорит об изменении подхода Берлина.

Он считает, что в ответ Европа может усилить контрразведывательную работу, обмен разведданными. Также речь может идти об усилении санкционного давления, высылке подозреваемых в шпионской деятельности дипломатов, выявлении российских агентов и усилении защиты критической инфраструктуры.

Зимой Россия может усилить гибридную войну

Виндман прогнозирует, что зимой РФ может увеличить операции по дестабилизации европейских союзников Украины.

По его оценке, Москва способна попытаться создать масштабный хаос. Американский военный даже предупредил, что в наиболее опасном сценарии Кремль может попытаться организовать атаки с многочисленными жертвами.

Диверсии РФ в Европе

Россию все чаще обвиняют в гибридных и диверсионных операций в странах Европы. Речь идет о поджогах, подозрительных взрывах, кибератаках, попытках повреждения логистической и оборонной инфраструктуры, а также использовании беспилотников.

Одним из самых резонансных последних эпизодов стала ситуация в аэропорту Лейпцига. В августе там был обнаружен беспилотник со взрывным устройством вблизи украинского грузового самолета. Впоследствии Германия заявила, что считает Россию ответственной за эту гибридную атаку. Берлин также объявил о дипломатических и санкционных мерах в отношении РФ.

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