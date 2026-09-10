Археологи просканировали 10 000 древних костей в пещере и нашли 83 орудия труда

Важно, что некоторые из каменных изделий свидетельствуют о тщательном планировании процесса, а не о случайном скалывании камня.

Тысячи ничем не примечательных костных обломков из румынского пещерного убежища оказались чем-то гораздо более интересным: скрытым набором неандертальских орудий труда. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Из более чем 10 000 фрагментов костей животных, изученных на этом участке, исследователи выделили 83 экземпляра, несущих характерные следы обработки человеком.

Отмечается, что на протяжении десятилетий прежний образ неандертальцев как примитивных дикарей постепенно разрушался. Раскопки в Европе и Азии выявили наличие у них сложных технологий и моделей поведения, которые ранее приписывались исключительно современным людям. Однако в ущелье Выргиш (центральная Румыния), на стоянке под названием Абри 122/1200, несмотря на десятилетия раскопок и богатую коллекцию каменных артефактов, орудия из кости здесь совершенно отсутствовали.

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Это отсутствие озадачило Монику Мэргэрит из Университета Валахия в Тырговиште и ее коллег. Они решили выяснить, отражает ли это реальное поведение неандертальцев или же является следствием упущений в методах анализа археологических находок. Ответ, опубликованный в журнале Journal of Quaternary Science, потребовал взглянуть на старые кости совершенно по-новому.

Пещера, известная своими каменными орудиями

Стоянка Абри 122/1200, расположенная среди известняковых скал ущелья Выргиш, давно признана важным археологическим объектом. Датировка показывает, что люди использовали это убежище на протяжении нескольких этапов палеолита: от периода примерно 230 000 лет назад до гораздо более поздних времен. На стоянке было обнаружено более 1000 каменных артефактов, изготовленных преимущественно из местных пород: кварцита, базальта, а также лидита или аргиллита. Рядом с ними залегают фрагментированные останки крупных травоядных животных.

Важно, что некоторые из каменных изделий свидетельствуют о тщательном планировании процесса, а не о случайном скалывании камня. Исследователи обнаружили на стоянке следы применения леваллуазской технологии. Это метод расщепления камня, при котором мастер заранее подготавливает ядрище (нуклеус) так, чтобы одним точным ударом отделить от него отщеп заранее заданной формы; подобная техника говорит о высоком уровне планирования.

И все же, несмотря на свидетельства мастерской обработки камня, здесь ни разу не находили костяных орудий, подобных тем, что встречались на других стоянках неандертальцев. Скрытые следы деятельности человека на древних костях

Интересно, что кости могут быть обглоданы хищниками или видоизменены под воздействием растений, воды и донных отложений; кроме того, следы, напоминающие результаты преднамеренной обработки человеком, могут возникать при их вытаптывании. В статье сказано:

"Чтобы отличить реальные следы использования орудий от последствий природных процессов, исследователи изучили фрагменты под микроскопом. Они искали характерные сочетания царапин, участков зашлифованности, скругленных краев и повреждений от ударов. Ученые также изготовили собственные экспериментальные костяные орудия и сравнили характер износа на них со следами, обнаруженными на археологических находках".

В ходе этой кропотливой работы было выявлено 83 фрагмента (менее 1% от всей коллекции), несущих следы использования человеком. Некоторые из них служили ретушерами - их прижимали к краям каменных орудий или ударяли ими по ним для корректировки формы; на других наблюдалось сглаживание поверхности, характерное для обработки мягких материалов, таких как шкуры или растительное сырье. Несколько предметов были классифицированы как клиновидные орудия; рядом с ними находились два экземпляра, которые, по-видимому, использовались в качестве молотков.

Орудия с минимальной обработкой

Согласно результатам исследования, целенаправленная технологическая обработка костей встречалась редко: большинство фрагментов, судя по всему, использовались практически в том виде, в каком их находили, без предварительного придания им определенной формы. Археологи характеризуют их как предметы, выбранные для выполнения конкретной сиюминутной задачи, а не как изделия, на создание которых тратилось время ради получения стандартизированного артефакта.

Отмечается, что именно такой прагматичный подход, вероятно, объясняет, почему подобные орудия так долго оставались незамеченными. Стефан Василе, преподаватель Бухарестского университета, рассказал:

"Я не хочу чрезмерно критиковать методы, которые археологи применяли в прошлом, но зачастую из земли извлекали лишь крупные или хорошо сохранившиеся кости".

Эта находка вписывает регион Карпат в общую картину распространения технологий изготовления костяных орудий неандертальцами, которая уже охватывает стоянки во Франции, Испании и даже на востоке - вплоть до Алтая в Сибири. Это свидетельство того, что практика изготовления орудий из кости неандертальцами в этой части Европы была буквально у всех на виду, оставаясь при этом незамеченной.

Новости археологии

Известный как холм Монбеллан, расположенный в Тоннере, к юго-востоку от Парижа, судя по недавнему открытию археологов, когда-то был домом для целого города. Эта находка дает новое представление о существовавших ранее методах городского развития.

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