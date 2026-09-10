Россия сообщила о 'мегасделках' по поставке Индии более 100 новых самолетов, но есть нюанс

Поставки Ил-114-300 потенциально могут принести Кремлю миллиарды долларов.

Российская "Объединенная авиастроительная корпорация"(ОАК) поставит индийским авиакомпаниям 85 региональных пассажирских самолетов Ил-114-300, а впоследствии их количество может превысить 100 единиц. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга России.

"Объединенная авиастроительная корпорация в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Индия" подписала с местными авиакомпаниями соглашения о поставках региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300", – говорится в заявлении.

В то же время, судя по сообщению "Ростеха", речь идет не о твердых контрактах, а лишь о соглашениях о намерениях и меморандуме. Иными словами, юридически обязывающих контрактов на самолеты пока нет.

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Отмечается, что ОАК заключила соглашения о намерениях по поставке 50 самолетов для авиакомпании Pinnacle Air. Планируется также заключение соглашения о намерениях на поставку до 20 самолетов авиакомпании Air Kerala. С компанией Sleek Aviation россияне подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает поставку 35 самолетов, а также открытие учебного центра.

Первые твердые контракты планируется заключить до конца 2026 года. В перспективе стороны намерены перейти к промышленному партнерству, в частности локализовать производство и техническое обслуживание самолетов в Индии.

Сами россияне не называют сумм возможных сделок, однако, учитывая, что стоимость первых Ил-114-300 оценивается примерно в 30 млн долларов за самолет, потенциальная стоимость контракта на 100 машин может составить около 3 млрд долл.

Справка УНИАН. Россия позиционирует Ил-114-300 как "самый современный" пассажирский самолет, однако такое определение в значительной степени носит пропагандистский характер. На самом деле это глубоко модернизированная версия советского турбовинтового Ил-114, прототип которого впервые совершил полет еще 29 марта 1990 года.

Оригинальный Ил-114 не стал успешным коммерческим проектом и не получил широкого распространения. По данным из открытых источников, за весь период серийного производства было изготовлено лишь около 20 самолетов этого типа.

В модернизированной версии Ил-114-300 для унификации с проблемным военно-транспортным самолетом Ил-112В установили два турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ-01. Также самолёт получил новые шестилопастные воздушные винты, которые российская сторона позиционирует как малошумные.

Российское авиастроение – последние новости

Сегодня все критически важные проекты российского гражданского авиастроения сталкиваются с многочисленными трудностями. Речь идет, в частности, о флагманском МС-21, серийное производство которого вновь перенесли. На сегодняшний день поставка первой партии самолетов МС-21 запланирована на четвертый квартал 2027 года.

Сообщалось также, что Россия существенно сократила планы по производству Ту-214. Как и МС-21, этот самолёт должен стать заменой лайнерам Boeing и Airbus, доступ к которым для российских авиакомпаний ограничен из-за санкций.

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