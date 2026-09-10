'Циничная ложь': Молдова ответила России после удара по пункту пропуска в Украине

В стране подчеркнули, что через эти пункты проходят люди, а не перевозится оружие, как заявили в РФ.

Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что Россия умышленно атаковала контрольно-пропускной пункт "Тудора-Староказачье" и пытается оправдать удар ложными заявлениями о перевозке оружия из Молдовы в Украину. Об этом сообщает Newsmaker.

"Это ложное и абсолютно необоснованное утверждение. Через территорию Республики Молдова оружие в Украину не перевозят - ни через пункт пропуска "Тудора-Староказачье", ни через другие пограничные пункты", - говорится в заявлении МИД страны.

Там подчеркнули, что через эти пункты проходят люди - семьи, дети, матери и пожилые люди, которые перемещаются между двумя странами.

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В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки погибли двое мирных жителей, еще несколько человек получили ранения.

"Попытка оправдать убийство мирных жителей ложными заявлениями о якобы "перевозке оружия" является циничной и неприемлемой. Молдова решительно осуждает эту атаку и категорически отвергает любые попытки оправдать ее с помощью лжи и дезинформации", - отметили в МИД Молдовы.

Заявление МИД Молдовы появилось после того, как Министерство обороны России подтвердило нападение. В Москве заявили, что нанесли удар по логистическим объектам пункта "Староказачье", которые, по утверждению российской стороны, использовались для перевозки военных грузов в Украину.

Атака на пункт "Староказачье" - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 сентября российская оккупационная армия атаковала украинский пункт пропуска "Староказачье", расположенный на границе с Молдовой в Одесской области. Дроны нанесли удары по инфраструктуре пункта пропуска и прилегающей территории. В результате атаки возникли пожары.

По данным пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области, в результате атаки повреждены сооружения, уничтожены пассажирские автобусы, грузовые и легковые автомобили. Разразился масштабный пожар.

По предварительной информации, в результате атаки погибли 2 человека, ещё 3 – пострадали.

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