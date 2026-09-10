Украина готовит Путину тяжелую зиму: Politico раскрыло, на что сделана ставка

Удары по объектам в глубине российской территории должны усилить давление на Путина, пока Киев готовится к тяжелой зиме.

Украина рассчитывает, что перенос войны на территорию РФ усилит давление на российского диктатора Владимира Путина и принудит его к переговорам.

Украинская стратегия заключается в том, чтобы повысить экономическую и политическую цену войны для россиян быстрее, чем Кремль сможет сделать то же самое для украинцев, пишет Politico. Отмечается, что на протяжении большей части войны российским властям удавалось ограждать население от боевых действий. Но теперь Украина разрушила эту изоляцию.

Издание отметило, что в августе Укаина провела одну из самых крупных серий ударов по территории РФ с начала полномасштабной войны. Тогда под атаки попали предприятия гражданской инфраструктуры, в частности склады крупнейших российских онлайн-ритейлеров Wildberries и Ozon.

Видео дня

"Последствия становятся заметны обычным россиянам", - констатировало издание.

Удары не привели к кризису власти Путина

Но, как отметили журналисты, пока нет убедительных признаков того, что последствия украинских атак создали угрозу власти Путина.

Прогнозы о возможном перевороте или массовом протесте в России звучат с начала полномасштабной войны. Но Путину удается контролировать ситуацию.

Кремль оказался перед новой проблемой

Атаки создают проблемы не только для российской экономики, но и для репутации Кремля, считает бывший сотрудник НАТО Джон Лоу.

По его словам, российские элиты все яснее понимают, что войну невозможно выиграть на условиях, которые ранее заявляли власти РФ. Кроме того, удары показали, что вместо укрепления безопасности России война делает ее более уязвимой:

"Атаки наносят ущерб Путину скорее в глазах элит, чем широких слоев населения. Они все яснее видят, что войну невозможно выиграть на тех условиях, о которых заявлялось ранее, и что он не укрепил, а подорвал безопасность России".

При этом эксперт не ожидает в ближайшее время революции или госпереворота.

Однако, если проблемы с топливом будут продолжаться, а число атак на промышленные и логистические объекты увеличиваться, у россиян может возникать все больше вопросов о продолжительности войны и ее причинах.

Украина хочет сделать небо над РФ опасным

Киев намерен продолжить давление и на российскую авиационную инфраструктуру и рекомендовал иностранным авиакомпаниям учитывать растущие риски при полетах над Россией, отметило издание.

Бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси назвал украинскую воздушную кампанию очень успешной. Однако считает, что положение самой Украины перед очередной зимой может быть более сложным.

Главная проблема Киева – ожидаемое усиление российских воздушных атак, в том числе баллистикой. Поэтому Украине необходимо не только наносить ущерб российской военной и экономической инфраструктуре, но и обеспечить собственную устойчивость в течение зимы.

Удары по РФ

Украина нарастила удары по территории РФ в этом году. Среди главных целей – нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), аэродромы, объекты топливной и военной инфраструктуры.

По словам Владимира Зеленского, последствия атак уже приводили к сокращению нефтеперерабатывающих мощностей и остановке отдельных скважин в РФ.

При этом дальность украинских ударов увеличивается. В частности, был поражен НПЗ в Башкортостане примерно в 1300 км от линии фронта и Ярославской области примерно в 700 км от украинской границы.

Вас также могут заинтересовать новости: