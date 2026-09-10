На всю планету 6 кустов: ученые спасли исчезающий цветок на Галапагосах

Остальные растения съели одичавшие козы и другие завезенные на остров животные.

Ученым удалось добиться восстановления популяции редкой галапагосской гальвезии, которая совсем недавно была на грани полного исчезновения.

Этот кустарник ученые десятилетиями считали почти мифическим и знали его только по единственному гербарному образцу 1962 года, найденному на острове Исабела. Именно этот экземпляр и стал отправной точкой для поисков сохранившейся в природе популяции, пишет Scitechdaily.

Отмечается, что все началось с того что в 1998 году ученые начали обследовать поля на севере острова и только к 2007 году им удалось обнаружить всего 6 уцелевших кустов этого растения. Они росли в узких трещинах среди молодых лавовых потоков вулкана Дарвин.

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Остальные растения съели одичавшие козы и другие завезенные на остров животные. К тому же, галапагосская гальвезия оказалась крайне уязвимыма к засухе.

Для спасения вида ученые решили выращивать растение в питомниках, после чего пересаживать его в дикую природу.

В период с 2017 по 2024 год исследователи высадили на лавовых территориях острова Исабела 94 выращенных в питомниках кустарника.

Особой проблемой оказался дефицит воды. Чтобы помочь молодым растениям прижиться, ученые использовали специальные устройства для сохранения влаги.

Растение вернули на историческое место

Важной вехой стал 2024 год, когда специалисты снова посадили галапагосскую гальвезию в бухте Калета-Тагус – именно там в 1962 году был найден единственный известный на тот момент гербарный образец.

Более чем через 60 лет растение снова зацвело в своем историческом месте. Сейчас там растут 8 экземпляров.

Всего на двух участках восстановления удалось добиться появления 28 взрослых растений: 20 – на пляже Плайя-Тортуга-Негра и еще 8 – в бухте Калета-Тагус.

Другие новости о растениях

Ранее сообалось, что женщина купила поле и высадила 119 тыс. Ее целью было восстановить на этом месте характерный для региона тропический лес.

А в 1948 году Коста-Рика отказалась от армии и впоследствии площадь ее лесов выросла вдвое. Дело в том, что вместо огромных расходов на армию государство стало инвестировать больше в развитие страны, в том числе в защиту окружающей среды.

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