Подводные лодки РФ пытались испытать секретное оружие у берегов Норвегии, – Reuters

Союзники по НАТО следили за ходом операции и заставили российские корабли покинуть этот район.

Вблизи архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане союзники по НАТО обнаружили российские подводные лодки, экипажи которых отрабатывали применение секретной технологии для вывода из строя подводных кабелей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух западных чиновников.

По данным собеседников агентства, операцию проводило Главное управление глубоководных исследований Минобороны России. Российские военные использовали глубоководные аппараты, чтобы имитировать применение технологии, способной повреждать критически важную подводную инфраструктуру.

При этом сами кабели во время учений повреждены не были. По словам западных чиновников, российская сторона именно отрабатывала возможность применения этой технологии в случае конфликта с НАТО. Детали ее работы не разглашаются.

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За операцией следили Великобритания, Норвегия и США. Их силы обнаружили российские суда и подводные аппараты и не дали им завершить учения. В итоге российские корабли покинули район.

Британские и норвежские представители также передали Москве информацию о том, что им известно о новой технологии. По словам источников Reuters, таким образом союзники хотели продемонстрировать России, что скрытые операции в регионе не остаются незамеченными.

Министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявил, что совместная операция должна была четко показать России: действовать скрытно в этом районе не удастся.

"Мы однозначно дали понять российским властям, что любая попытка атаковать нашу критически важную инфраструктуру будет выявлена и повлечет за собой последствия", – сказал он.

Почему подводные кабели так важны

По морскому дну проходят тысячи километров телекоммуникационных и энергетических кабелей. Они обеспечивают значительную часть мирового интернет-трафика, передачу данных и финансовые операции.

Особое значение имеет инфраструктура вблизи Шпицбергена. Два оптоволоконных кабеля длиной около 1400 км соединяют архипелаг с материковой Норвегией.

Западные спецслужбы в последние годы все больше опасаются российских операций против подводной инфраструктуры. После 2023 года в Северном и Балтийском морях участились случаи, когда суда медленно проходили над или вблизи важных трубопроводов, силовых и телекоммуникационных кабелей, что может свидетельствовать о попытках картографирования их расположения.

В апреле Великобритания и Норвегия уже сообщали о раскрытии секретной российской операции в арктических водах. Однако тогда не раскрывали информацию о новом оружии, конкретном месте проведения учений и участии США.

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