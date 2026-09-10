Европа может больно ударить по кошельку Москвы, но не торопится, - Foreign Affairs

В действующем режиме санкций Евросоюза имеются пробелы, которые позволяют России обходить введенные ограничения.

Странам Запада необходимо перейти к реальному давлению на Россию, чтобы ограничить возможности Москвы получать финансирование на войну против Украины. Для этого необходимо принять действенные меры по нейтрализации "теневого флота" нефтяных танкеров. Об этом говорится в статье авторов Робина Брукса и Бена Харриса в издании Foreign Affairs.

"Когда Россия вторглась в Украину в 2022 году, западные страны отреагировали агрессивными экономическими ограничениями, включая замораживание официальных резервов иностранной валюты, введение экспортного контроля над критически важными технологиями и санкции против десятков российских политических, военных и бизнес-лидеров. Однако спустя более четырех лет война до сих пор продолжается, а западные санкции нанесли российской экономике лишь ограниченный ущерб. Россия продолжает торговать нефтью и другими товарами, недавно получив огромную прибыль, поскольку закрытие Ормузского пролива привело к резкому росту мировых цен на нефть", – говорится в статье.

В то же время эти доходы увеличивают налоговые поступления в бюджет в критический момент, помогая правительству финансировать войну против Украины и стабилизировать финансовые рынки в России. В связи с этим, если санкции и раньше казались неэффективными, то экономическое восстановление России с начала войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном лишь усилило это восприятие.

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Однако отмечается, что неправильно списывать санкции со счетов как инструмент политики.

По мнению авторов Foreign Affairs, с уменьшением поступления свободно конвертируемой валюты в Россию санкции могут привести к девальвации рубля, что, в свою очередь, вызовет стремительный рост инфляции и дестабилизацию экономики страны в более широких масштабах.

Поэтому еще не поздно сделать санкции эффективными. В частности, Европа может ограничить деятельность "теневого флота" нефтяных танкеров, с помощью которых Россия обходит западные нефтяные санкции. Это может помочь резко сократить возможности Москвы получать доходы для финансирования разрушительной войны против Украины.

Таким образом, чтобы оказать реальное давление на доходы России от нефти, западные страны должны нейтрализовать "теневой флот".

В настоящее время в Вашингтоне затягивают с введением санкций в отношении дополнительных судов российского "теневого флота".

Предыдущие санкции Европейского Союза и Великобритании существенно не ограничили российский нефтяной экспорт, но это лишь потому, что Европа оставила критические пробелы в своем режиме реализации санкций. До сих пор Европа неохотно расширяет санкции против РФ.

"Сейчас настало время устранить эти пробелы, начиная с греческих и других нефтяных танкеров, которые непрерывным потоком следуют в Россию", – говорится в статье.

Кроме того, Европа обладает значительным экономическим потенциалом и сильной правовой системой, и она может использовать их для введения мер против третьих стран, которые позволяют существовать "теневому флоту".

Европейские страны могут прибегнуть и к запрету старых, плохо обслуживаемых судов, представляющих непосредственную экологическую угрозу.

"Прекращение потока судов в Россию и принудительное соблюдение нормативных требований западных страховщиков в значительной степени способствовали бы сокращению уклонения "теневого флота" от ценовых ограничений. После того как эти меры принудительного исполнения будут введены, Европа сможет пойти дальше в ограничении доходов России от нефти путем снижения предельных цен на нефтепродукты", – говорится в статье.

В частности, Евросоюзу и Великобритании необходимо разработать план корректировки верхнего ценового предела на нефть, как только Ормузский пролив будет разблокирован и произойдет нормализация цен на нефть.

Санкции против РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Франции Эммануэль Макрон выступают за ужесточение санкций против "теневого флота" Российской Федерации. С этой целью должна состояться встреча министров, посвященная борьбе с теневым флотом.

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