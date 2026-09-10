В Киеве после российского удара загорелась АЗС: есть пострадавшие

Мэр отмечает, что на место выехали бригады медиков.

В Голосеевском районе Киева после прилета загорелась автозаправка "Укрнафты", расположенная недалеко от ТРЦ "Республика". Об этом сообщают местные паблики.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram, что в Голосеевский район Киева поступил вызов медиков на место происшествия.

"Вызов медиков в Голосеевский район Киева. По предварительной информации, есть пострадавшие. Бригады выехали", - отмечает он.

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Позже Кличко сообщил, что в Голосеевском районе БПЛА упал на территорию АЗС. Пожар и возгорание одного автомобиля оперативно ликвидировали.

"Три человека пострадали. Медики оказывают им помощь", - отметил мэр.

Обстрелы со стороны РФ - что известно

Вчера, 9 сентября, по мониторинговым каналам прошла информация, что Россия планирует наносить удары по автозаправочным станциям в Киеве.

Как сообщал УНИАН, удары России по АЗС, к сожалению, стали привычным явлением. В начале августа сообщалось, что за последние месяцы россияне нанесли удары по почти 250 АЗС в Украине. Многие украинские чиновники и аналитики убеждены, что это месть Кремля за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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