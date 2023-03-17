Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей столицы и области.

В Киеве и области частично применены стабилизационные отключения, сообщает пресс-служба ДТЭК.

"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Также стабилизационные графики были применены в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.

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Отключение света – последние новости

Украинская энергосистема выстояла под шквалом массированных ударов России, начиная с октября 2022 года. Не достигли цели оккупанты и ракетным ударом 9 марта.

Перед каждой воздушной атакой энергетики заблаговременно применяют отключения света, чтоб минимизировать последствия возможных ударов по объектам критической инфраструктуры.

У Украины нет дефицита мощности, однако все еще существует большая потребность в дополнительной поставке оборудования для обеспечения стабильного функционирования электроэнергетики.

Увеличение светового дня, постепенное сезонное потепление влияют на постепенное понижение потребления.

Не добившись желаемого эффекта, Россия может сосредоточиться на ударах по транспортной инфраструктуре или админзданиях.

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