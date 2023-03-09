Энергосистема Украины работает несмотря на ракетный удар россиян / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

В результате массированной ракетной атаки сегодня ночью, 9 марта, России не удалось достичь своей цели "погасить" энергосистему Украины.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона.

"Констатируем, что враг не достиг своих основных целей, энергосистема работает, она не погашена, не сколлапсировала, но, как мы уже отмечали, во многих регионах есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры", - сказал он.

По словам Кудрицкого, есть повреждения как тепловых электростанций, так и подстанций "Укрэнерго", из-за чего в отдельных областях есть ограниченное электроснабжение. Он сообщил, что сейчас уже идет работа по восстановлению энергопитания всех регионов.

При этом Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах удастся быстро восстановить подачу света, в некоторых это займет больше времени, поскольку разрушения очень значительные.

"Потребности покрыть потребление в стране в целом нет, есть проблема в том, что повреждена магистральная сеть, по которой электроэнергия доставляется в тот или иной регион", - пояснил Кудрицкий.

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Ракета атака россиян 9 марта - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью Россия совершила очередной массированный удар по Украине. Атака продолжалась около шести часов, за это время враг совершил 81 пуск ракет различного базирования, среди них - 6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал". Кроме того, осуществлено восемь пусков дронов-камикадзе "Shahed-136/131".

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожено 34 крылатые ракеты, а также 4 БпЛА "Shahed-136/131". Также восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

После ночной массированной атаки врага применены ограничения поставок электроэнергии в Житомирской, Харьковской и Одесской областях. В компании ДТЭК сообщили, что оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, есть серьезные повреждения оборудования.

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