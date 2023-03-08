Необходимости в лимитах потребления пока нет.

Если не будет новых российских ракетных атак, то ситуация в энергосистеме будет оставаться стабильной.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram, ситуация в энергосистеме стабильная. Прогнозируется, что она будет оставаться такой и в дальнейшем при отсутствии новых атак россиян на энергосистему.

"Потребление на уровне рабочего дня. Увеличение светового дня, постепенное сезонное потепление влияют на постепенное снижение потребления. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 25 день подряд и пока не прогнозируется. Сниженное потребление, возобновление работы некоторых генерирующих мощностей, обеспеченность ресурсом гидрогенерации и сезонный стремительный рост ВИЭ позволили сформировать в энергосистеме определенный резерв мощности, что повышает уровень надежности электроснабжения и операционной безопасности энергосистемы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что работают все виды электростанций в энергосистеме. Генерации электроэнергии в энергосистеме страны достаточно для покрытия потребления. Импорт электроэнергии незначителен.

"Ограничений в сетях "Укрэнерго", вызывающих необходимость ограничения потребителей, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", - добавили в пресс-службе.

Попытки России погрузить Украину во тьму

В октябре 2022 года оккупанты начали бомбить объекты критической инфрструктуры Укаины. Первая серьезная ракетная атака, после которой по всей Украине начались отключения света была 10 октябя 2022 года.

С октября по март Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

Тем не менее, несмотря на все усилия оккупантов погрузить Украину во тьму, уже 1 марта 2023 года Украина заявила о том, что в течение недели готова возобновить экспорт электроэнергии в Европу.

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