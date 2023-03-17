Сегодня в Киевской области возможны звуки взрывов.
"На Киевщине может быть слышно звуки взрывов. Внимание, 17 марта, в Вышгородском районе будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов. Сохраняем спокойствие - работы плановые", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram.
Взрывы в Украине - актуальное
Во время объявленной тревоги 15 марта российские оккупанты ударили по Харькову, попав в гражданскую и городскую инфраструктуру.
Того же дня в Черниговской области гремели взрывы - саперы уничтожали опасные предметы, которые оставили после себя захватчики.
Накануне в Одесской области отработала ПВО. Российские оккупанты запустили противорадиолокационные ракеты, чтобы поразить средства противовоздушной обороны.
16 марта утро в Украине снова началось с воздушной тревоги, что была связана не с пуском ракет, а активностью вражеского "кинжалоносца" МиГ-31К.
Минная опасность - что известно
Россияне оставляют в районах, которые приходится покидать, мины в самых необычных местах, даже в детских игрушках и бытовой технике. Из-за чего украинцы регулярно подрываются на "подарках" так называемых "освободителей", в том числе дети.
Украина сейчас считается самой заминированной страной в мире - по предварительным оценкам Mines Advisory Group, взрывоопасными предметами загрязнено 40% ее территории.
В Украине сейчас можно обнаружить противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, мины-растяжки, кассетные боеприпасы, большое количество неразорвавшихся снарядов. А количество опасных участков в Украине больше, чем в Сирии и Афганистане. Как следствие, на разминирование уйдут годы.