В Вышгородском районе будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Сегодня в Киевской области возможны звуки взрывов.

"На Киевщине может быть слышно звуки взрывов. Внимание, 17 марта, в Вышгородском районе будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов. Сохраняем спокойствие - работы плановые", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram.

Взрывы в Украине - актуальное

Во время объявленной тревоги 15 марта российские оккупанты ударили по Харькову, попав в гражданскую и городскую инфраструктуру.

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Того же дня в Черниговской области гремели взрывы - саперы уничтожали опасные предметы, которые оставили после себя захватчики.

Накануне в Одесской области отработала ПВО. Российские оккупанты запустили противорадиолокационные ракеты, чтобы поразить средства противовоздушной обороны.

16 марта утро в Украине снова началось с воздушной тревоги, что была связана не с пуском ракет, а активностью вражеского "кинжалоносца" МиГ-31К.

Минная опасность - что известно

Россияне оставляют в районах, которые приходится покидать, мины в самых необычных местах, даже в детских игрушках и бытовой технике. Из-за чего украинцы регулярно подрываются на "подарках" так называемых "освободителей", в том числе дети.

Украина сейчас считается самой заминированной страной в мире - по предварительным оценкам Mines Advisory Group, взрывоопасными предметами загрязнено 40% ее территории.

В Украине сейчас можно обнаружить противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, мины-растяжки, кассетные боеприпасы, большое количество неразорвавшихся снарядов. А количество опасных участков в Украине больше, чем в Сирии и Афганистане. Как следствие, на разминирование уйдут годы.

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