Генеральный директор компании Yasno объяснил, почему во время ракетного удара России по Украине заблаговременно применили отключение электроэнергии. Он подчеркнул, если снаряд попадает, например, в включенный трансформатор, пострадает не только он.
"Сегодняшняя ночь и день (9 марта – ред.) были тяжелыми. После обстрелов энергосистема остается значительно поврежденной. Однако энергетики все держат под контролем. Утром писал о превентивных отключениях, а в комментах под постом вы жаловались на перепады напряжения. Это, собственно, то, от чего нас эти заблаговременные отключения должны были уберечь", – написал Коваленко в Facebook.
По его словам, существует аксиома, что потребляться должно столько же электроэнергии, сколько произведено, и наоборот. Это правило работает и в этом случае.
"Представим сеть водопроводных труб: к одной большой через насос присоединены много маленьких, более тонких. Насос держит напор объема воды из большой трубы, уменьшает его и подает к маленьким трубочкам. Если этот насос разбить, скорее всего, тонкие трубочки порвутся от сильного давления в момент взрыва. С электросетями ситуация схожая. Если ракета попадет в трансформатор, есть вероятность того, что или сети повредятся от всплеска напряжения, или даже сам генерационный объект, потому что не будет потребления", – пояснил Коваленко.
В таком случае ремонтировать поврежденные объекты придется долго, "значительно дольше, чем какое-то одно звено системы, если в него попадут, когда все будет отключено". Именно поэтому в Украине заблаговременно отключают свет во время атак.
"Логично, что лучше потерпеть без света несколько часов, чем потом неделю ждать ремонта", – резюмировал он.
Ситуация с электроэнергией в Украине
Ночью 9 марта Россия нанесла массированный удар по Украине. Атака продолжалась около шести часов, в нескольких областях зафиксировали "прилеты" по объектам критической инфраструктуры. В Харькове и Одесской области в результате удара еще ночью исчез свет.
Не было электроэнергии и в Киеве. Уже вечером электроснабжение потребителям столицы было восстановлено в полном объеме. Однако у некоторых абонентов не было отопления.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что энергосистема Украины остается целостной. Однако в некоторых областях все же возможны временные отключения света.
По состоянию на 19:00 9 марта самой тяжелой ситуация со светом оставалась в Харьковской и Житомирской областях. На Житомирщине ввели почасовые графики отключения электроэнергии.