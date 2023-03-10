Коваленко подчеркнул, что лучше посидеть без света несколько часов, чем потом неделю ждать ремонта.

Генеральный директор компании Yasno объяснил, почему во время ракетного удара России по Украине заблаговременно применили отключение электроэнергии. Он подчеркнул, если снаряд попадает, например, в включенный трансформатор, пострадает не только он.

"Сегодняшняя ночь и день (9 марта – ред.) были тяжелыми. После обстрелов энергосистема остается значительно поврежденной. Однако энергетики все держат под контролем. Утром писал о превентивных отключениях, а в комментах под постом вы жаловались на перепады напряжения. Это, собственно, то, от чего нас эти заблаговременные отключения должны были уберечь", – написал Коваленко в Facebook.

По его словам, существует аксиома, что потребляться должно столько же электроэнергии, сколько произведено, и наоборот. Это правило работает и в этом случае.

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"Представим сеть водопроводных труб: к одной большой через насос присоединены много маленьких, более тонких. Насос держит напор объема воды из большой трубы, уменьшает его и подает к маленьким трубочкам. Если этот насос разбить, скорее всего, тонкие трубочки порвутся от сильного давления в момент взрыва. С электросетями ситуация схожая. Если ракета попадет в трансформатор, есть вероятность того, что или сети повредятся от всплеска напряжения, или даже сам генерационный объект, потому что не будет потребления", – пояснил Коваленко.

В таком случае ремонтировать поврежденные объекты придется долго, "значительно дольше, чем какое-то одно звено системы, если в него попадут, когда все будет отключено". Именно поэтому в Украине заблаговременно отключают свет во время атак.

"Логично, что лучше потерпеть без света несколько часов, чем потом неделю ждать ремонта", – резюмировал он.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Ночью 9 марта Россия нанесла массированный удар по Украине. Атака продолжалась около шести часов, в нескольких областях зафиксировали "прилеты" по объектам критической инфраструктуры. В Харькове и Одесской области в результате удара еще ночью исчез свет.

Не было электроэнергии и в Киеве. Уже вечером электроснабжение потребителям столицы было восстановлено в полном объеме. Однако у некоторых абонентов не было отопления.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что энергосистема Украины остается целостной. Однако в некоторых областях все же возможны временные отключения света.

По состоянию на 19:00 9 марта самой тяжелой ситуация со светом оставалась в Харьковской и Житомирской областях. На Житомирщине ввели почасовые графики отключения электроэнергии.

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