По словам Игната, речь идет не только о Киеве, но и о других городах.

Мишенями будущих ракетных ударов России по Украине, вероятнее всего, станут правительственные здания, здания ВСУ и Министерства обороны, рассказал в интервью 24 канала спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат.

"То есть, как они там называют их, "центры принятия решений", - сказал Игнат.

Также под удар могут попасть транспортная инфраструктура, гидротехнические сооружения, очистные сооружения.

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"Все, что может принести горе людям и экологическую катастрофу. Ну и как видим по последствиям 9 марта, враг не оставляет попыток атаковать наш энергетический сектор", - ответил представитель ВСУ.

По словам Игната, речь идет не только о Киеве, но и о других городах: "Правительственные здания - это не только столица, ведь мы помним о Харьковской и Николаевской ОГА. Поэтому ожидать от них можно чего угодно. Надо просто быть готовым и уничтожать все, что летит на нас. а людям следовать рекомендациям по безопасности".

"Будут ли они делать это дальше? Хотя производство продолжается, основной стратегический запас новейших крылатых и баллистических ракет исчерпывается. Речь идет о Х-101,"Калибрах"," Искандер-М", "Кинжалах". Это оружие, которое может лететь далеко и попадать в радиусе 10-20 метров. Это высокоточное дальнобойное оружие", - отметил Игнат.

Массированные удары по Украине – актуальное

С октября 2022 года Россия начала умышленно бить по энергообъектам украинских городов, чтобы спровоцировать блекаут. Несмотря на большие инфраструктурные потери, Украина осталась со светом, теплом и водой.

Весной враг заметно увеличил паузы между воздушными атаками, что, по мнению аналитиков и военных, может свидетельствовать о появлении дефицита ракет у противника.

Тем не менее 9 марта РФ нанесла новый массированный удар, выпустив по Украине 81 ракету. Под удар в очередной раз попали объекты критической инфраструктуры, а также дома гражданских.

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