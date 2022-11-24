Польша, Литва и Эстония считают, что $65−70 за баррель дадут России слишком высокую прибыль.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину на встрече в Брюсселе страны ЕС не смогли договориться о предельной цене на российскую нефть.

Об этом сообщает Reuters, отметив, что обсуждалось предложение установить предельную цену в диапазоне $65−70 за баррель, однако этот уровень оказался слишком низким для одних и слишком высоким для других.

Польша, Литва и Эстония считают, что $65−70 за баррель дадут России слишком высокую прибыль, поскольку себестоимость добычи составляет около $20 за баррель.

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Кипр, Греция и Мальта — страны, зарабатывающие на перевозке российской нефти танкерами — считают, что верхний предел слишком низкий и требуют компенсации за потерю бизнеса или больше времени на адаптацию к новым условиям.

"Польша говорит, что не может подняться выше $30 за баррель. Кипр требует компенсации. Греции нужно больше времени", - говорится в материале.

Для принятия окончательного решения необходимо согласие всех послов. Рыночная стоимость российской нефти сейчас составляет около $68.

Война в Украине и эмбарго на российскую нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти. Санкции Евросоюза, направленные на запрет поставок нефти из РФ морским транспортом, должны вступить в силу 5 декабря. При этом ЕС установил переходный период для импорта и транзита российских нефтепродуктов, который завершиться в феврале 2023 года.

На саммите лидеров G7 в конце июня 2022 года была озвучена идея введения предельных цен на российскую нефть.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прогнозирует, что нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из РФ в страны Евросоюза до конца этого года.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 октября 2022 года появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель. Так, по словам министра финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон может ограничить цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

По состоянию на 21 ноября 2022 года россия потеряла 90% своего ключевого европейского рынка нефти еще до введения эмбарго.

23 ноября 2022 года В ЕС предложили ценовой потолок на российскую нефть на уровне 65 до 70 долларов за баррель.

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