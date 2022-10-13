Доходы России от экспорта нефти упали до минимума.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину США могут ограничить цену на российскую нефть до $60 за баррель.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает Reuters.

По ее словам, этого достаточно для сокращения доходов Москвы от энергоносителей и обеспечения прибыльного производства.

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Замминистра Уолли Адеем заявил на конференции в Нью-Йорке, что Россия пытается заключать контракты по ценам, значительно ниже цены марки Brent, что является признаком того, что обсуждение ценового ограничения имеет определенный эффект.

ОПЕК+ и эмбарго на российскую нефть:

Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года, из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке.

В ОПЕК+ входят 10 стран - Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан (ключевым производителем и неформальным лидером картеля является Россия, с 14 % мировой нефтедобычи).

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо.

5 сентября 2022 года в ОПЕК+ согласились на сокращение поставок нефти.

По состоянию на 14 сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти упали до минимума.

5 октября 2022 года появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

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