На введении предельных цен на газ из РФ настаивает премьер-министр Италии Марио Драги.

"Большая семерка" рассмотрит возможность введения предельных цен на газ из Российской Федерации. Лидеры G7 намерены ограничить доходы Москвы, но при этом хотят защитить европейскую экономику.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на введении предельных цен на российский газ настаивает премьер-министр Италии Марио Драги. Ожидается, что в коммюнике по итогам саммита упомянут механизм ограничения цен на нефть из России.

По данным издания, лидеры G7 обсудят проблему роста цен на энергоносители и замещения российского нефти и газа, а также дальнейших санкций. В связи с этим рассматривают возможное ограничение цен на экспорт нефти из РФ, чтобы уменьшить доходы Кремля и защитить другие экономики.

Кроме того, лидеры "Большой семерки" обсудят возможность возобновления переговоров по ядерной программе Ирана, чтобы разблокировать зашедшие в тупик переговоры.

Как ранее сообщал УНИАН, 31 мая лидеры Европейского Союза согласовали шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

26 июня в замке Эльмау в Баварских Альпах открылся саммит стран "Большой семерки" (G7), в котором принимают участие президент США Джо Байден и лидеры Германии, Канады, Франции, Великобритании, Италии и Японии, а также руководство ЕС.

Саммит проходит на фоне войны в Украине, которая станет одной из главных тем на встрече. В связи с этим лидеры G7 договорились о бессрочной военной и финансовой поддержке Украины.

27 июня "Большая семерка" признали надвигающийся глобальный экономический кризис.

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