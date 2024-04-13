Система потеряла значительный объем генерации электроэнергии, заявил Галущенко.

Целью ударов российских оккупационных войск по энергетике Украины является уничтожение маневровой генерации.

Такое заявление сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Отмечается, что в результате атак РФ на объекты украинской энергетической инфраструктуры система потеряла значительный объем генерации электроэнергии.

"Удары с 22 марта происходят по энергетической системе ежедневно, они самые масштабные, даже если сравнивать с 2022 – 2023 годами. Мы потеряли значительный объем тепловой и гидрогенерации. Также происходят удары по объектам передачи электроэнергии. Враг спланировал все удары, чтобы уничтожить маневровую генерацию в стране", – подчеркнул Галущенко.

При этом министр добавил, что несмотря на атаки со стороны РФ, "система удержана, она сбалансирована и сегодня работает стабильно".

Удары по энергетике: какова ситуация после атак РФ

В течение последних нескольких недель российские оккупанты наносят удары по украинской энергетической инфраструктуре. Под вражескими ударами оказались Харьковская ТЭЦ-5, ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС и многие другие объекты.

В результате атаки 11 апреля, во время которой была полностью уничтожена Трипольская ТЭС, "Центрэнерго" заявило о потере 100% генерации.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью УНИАН отметил, что ситуация в энергосистеме страны сложная, ведь было потеряно много генерации. Он добавил, что из-за потери мощностей Трипольской ТЭС и ДнепроГЭС в Украине наблюдается дефицит электроэнергии. Самой сложной сиутация является в Харькове.

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