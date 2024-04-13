Украина имеет определенный "буфер безопасности", который спасает от блэкаута.

Россия пытается уничтожить украинскую энергосистему кусок за куском, достигая в этом ощутимых успехов. Но от блэкаута Украину спасают поставки энергии из Европы и разветвленная сеть автономных систем энергообеспечения. Об этом пишет французское издание Le Monde.

Перечисляя ракетно-дроновые удары последних недель, издание отмечает, что в отличие от осенних и зимних обстрелов 2022-2023 годов, теперь агрессор целится не только по распределительной сети, но и по самим электростанциям.

"Цель россиян остается такой же, как и зимой 2022 года. Но сейчас они используют другую стратегию. Они пытаются разрушить нашу систему, кусок за куском", - считает директор по коммуникациям государственного оператора "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Видео дня

Энергораспределительная инфраструктура имеет собственную защиту - бетонные блоки, мешки с песком, иногда - железные сетки для сдерживания дронов. Но от баллистических ракет такая защита не спасает, говорит Владимир Омельченко, эксперт по вопросам энергетики аналитического Центра Разумкова.

Несмотря на российские удары, энергетическая система продолжает обеспечивать электричеством большую часть Украины. Важным фактором здесь является импорт электроэнергии из стран-союзников.

"Если бы мы не были интегрированы в европейскую электроэнергетическую систему, я думаю, у нас было бы больше отключений электроэнергии в регионах, которые подверглись бомбардировкам", - признает Цатурян.

Кроме того, для поддержания стабильной работы социальной и другой инфраструктуры используются автономные источники энергообеспечения. Например, в Харькове чувствительные объекты, такие как больницы или пожарные части, уже имеют свои малые модульные теплоэлектростанции, предоставленные международными донорами.

При этом, как отмечает Le Monde, на улицах Харькова во время отключений электроэнергии стоит сплошной гул от малых бензиновых генераторов, установленных перед ресторанами и магазинами.

Впрочем Владимир Омельченко из Центра Разумкова считает, что энергодефицит, от которого страдает страна, будет только усиливаться с июля до следующей зимы. По его мнению, если Украина не получит дополнительную ПВО для защиты от российских атак, миллионам украинцев придется уехать из некоторых городов на юге и востоке на время следующей зимы.

Ситуация в энергетике: последние новости

Как писал УНИАН, в Украине снова могут ввести графики отключений света. Такое решение будет принято в случае, если энергетикам не удастся удержать баланс в энергосистеме. Такое мнение высказал директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

На этом фоне министр энергетики Герман Галущенко призвал не верить никаким прогнозам от "экспертов". По его словам, никто на самом деле не знает, с какими объемами электрогенерации Украина подойдет к зиме.

Вас также могут заинтересовать новости: