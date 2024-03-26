До атаки ДнепроГЭС имела мощность почти 1,6 млн кВт.

22 марта российские оккупационные войска ударили по ДнепроГЭС, на ее восстановление уйдет много времени. О сложностях в восстановлении станции рассказал гидролог, доктор географических наук Виктор Вишневский.

"Это очень сложный и большой гидроузел. Напор на этой гидроэлектростанции составляет 35 метров – это самый большой напор среди всех других гидроэлектростанций, построенных на Днепре. Именно это давало возможность этой станции быть самой мощной", – отметил он в эфире телеканала "Киев24".

Эксперт подчеркнул, что до 22 марта 2024 года ДнепроГЭС имела мощность почти 1,6 млн кВт. Это сопоставимо мощности 1,5 энергоблоков атомной электростанции.

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"Итак, большие размеры, значительный напор затрудняют восстановление этой электростанции", – констатировал Вишневский.

Удар по ДнепроГЭС

Во время массированной атаки по Украине 22 марта российские оккупационные войска нанесли удар по ДнепроГЭС. По ней выпустили сразу 8 ракет, они попали по машинному залу и по самой плотине.

Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота отметил, что быстро восстановить ДнепроГЭС после этой атаки не удастся. По его словам, только на изготовление с нуля агрегатов уйдет от 18 до 24 месяцев.

Стоит отметить, что удар по ДнепроГЭС также повлек вред для экологии. Произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр.

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