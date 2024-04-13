По его словам, сейчас самая сложная ситуация в Харькове.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме страны является сложной, ведь было потеряно много генерации. В то же время он заверил, что система не развалилась, поэтому является целостной и стабильной. Об этом он сказал в интервью для УНИАН.

"Самое страшное - это когда система разваливается: так называемая каскадная авария, после которой ее нужно собирать обратно. Слава Богу, в этом плане все нормально", - подчеркнул Галущенко.

По его словам, из-за потери мощностей Трипольской ТЭС и ДнепроГЭС в Украине наблюдается дефицит электроэнергии.

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"Это не просто генерация, а маневровая генерация, которая покрывает пики потребления. На пик потребления она всегда поднималась, чтобы обеспечить электроэнергию. Сейчас сложная ситуация. И, безусловно, это ощутимо для энергосистемы", - объяснил министр.

Галущенко отметил, что сейчас самая сложная ситуация в Харькове, до обстрела, который произошел 11 апреля, ситуацию удалось стабилизировать, там были минимальные ограничения, однако после атаки были почти полностью разрушены две локальные генерации в городе, из-за чего Харьков снова имеет ограничения.

Министр добавил, если летом потребление значительно возрастет, то ситуация может быть сложной, однако, по его мнению, все зависит от уровня потребления людей.

"Считаю, что если у людей есть возможность не включать тот же кондиционер хотя бы в пиковые часы, то стоит стараться не нагружать систему. Посмотрим, насколько жарким будет лето. Хотя у нас и раньше, даже до полномасштабного вторжения, наблюдались два пика потребления электроэнергии - лето и зима. Они почти равнозначны по потреблению гигаватт. Посмотрим, какие атаки дальше будут. Они точно будут, но увидим, каким будет их влияние", - подчеркнул чиновник.

Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины: последние новости

Как писал УНИАН, 11 апреля российские оккупанты уничтожили Трипольскую ТЭС ракетами Х-69. По словам журналистов, по частям маркировок на найденных обломках ракеты ракета идентифицируется именно как одна из новых модификаций ракеты Х-59.

Также сообщалось, что 22 марта россияне нанесли 8 ракетных ударов по ДнепроГЭС. По данным Офиса генпрокурора, поражения являются очень серьезными.

"Сегодня Запорожье было под массовой атакой - только в саму ГЭС попали 8 раз, то есть 8 ракет, которые попали в этот чрезвычайно важный для Украины объект, который содержит не только энергетическую мощную составляющую, но и выполняет другие функции... И все мы понимаем возможные последствия - Украина уже переживала последствия от поражения похожего объекта (Каховской ГЭС - УНИАН)", - рассказал тогда глава департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов.

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