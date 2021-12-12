По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, "очень маловероятно", что газопровод будет введен в эксплуатацию, если Россия возобновит агрессию против Украины.

Газопровод "Северный поток-2" дает западным союзникам рычаги воздействия на Россию, поскольку президент РФ Владимир Путин заинтересован в транспортировке газа.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC, сообщает агентство Bloomberg.

"И на самом деле, это источник давления на Россию, поскольку президент Путин хочет, чтобы газ шел по этому трубопроводу", - сказал Блинкен.

По его словам, "очень маловероятно", что газопровод будет введен в эксплуатацию, если Россия возобновит агрессию против Украины.

Как отмечает агентство, США подталкивают правительство в Берлине заблокировать запуск "Северного потока-2", который должны сертифицировать немецкие органы, в случае вторжения России в Украину, сообщили на прошлой неделе источники.

Блинкен, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и их пять коллег по "Группе семи" подписали совместное заявление, в котором России было рекомендовано отступить от Украины, в противном случае РФ "столкнуться с серьезными последствиями".

8 декабря премьер-министр ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос, остановит ли Германия газопровод, что нападение на Украину будет "очень серьезным нарушением правил, которое будет иметь самые разные последствия".

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Как сообщал УНИАН, 7 декабря посредством закрытого канала видеосвязи состоялись переговоры президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

После переговоров советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан затруднился сказать, окончательно ли Путин решил напасть на Украину. В то же время советник по нацбезопасности предположил, что Путин может отказаться от планов вторжения в Украину в обмен на запуск "Северного потока-2".

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Автор: Виктория Токарева