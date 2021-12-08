Администрация Байдена проводит интенсивные обсуждения с Германией по "Северному потоку-2" в контексте потенциального вторжения РФ.

В Соединенных Штатах Америки предположили, что президент Российской Федерации Владимир Путин может отказаться от планов потенциального вторжения в Украину в обмен на полноценный запуск газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Вашингтоне.

Он отметил, что сейчас российский газ через трубопровод "Северный поток-2" еще не поставляется.

"А это значит, что трубопровод не работает. Это значит, что он не является рычагом для Путина. По сути, это рычаг для Запада, поскольку если Владимир Путин хочет увидеть, что газ будет проходить через этот трубопровод, он возможно не захочет пойти на риск вторжения в Украину", - сказал Салливан.

Читайте такжеВ США не могут сказать, окончательно ли Путин решил нападать на УкраинуТакже советник по нацбезопасности сказал, что США поддерживают интенсивные обсуждения как с членами немецкого правительства, которые прекращают свои полномочия, так и представителями будущего правительства Германии по "Северному потоку-2" в контексте потенциального вторжения РФ в Украину.

"Я не буду характеризовать за пределами этих рамок", - заявил Салливан.

"Северный поток-2"

Как сообщал УНИАН, по прогнозам МВФ, запуск газопровода "Северный поток-2" может привести к сокращению доходов Украины от транзита газа на 40%, до 1,2 млрд долл. на год до 2024 года, пока действует нынешний контракт с "Газпромом" на транзит.

Украина хочет продлить действие контракта с "Газпромом" о транзите газа на 15 лет.

Председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает объемы транзита газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить как можно скорее сертифицировать "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Автор: Виталий Саенко