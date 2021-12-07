Хотя позиция США достаточно четкая, пока непонятно, как будет действовать новое правительство Германии в случае вероятного вторжения.

США будут склонять Германию к согласию остановить работу российского газопровода "Северный поток-2" если Россия решится на вторжение в Украину.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Сейчас США и их европейские партнеры считают "Северный поток-2" потенциальным рычагом влияния на президента РФ.

Читайте такжеТранзит газа через Украину сократился на четвертьОдин из собеседников агентства сообщил, что администрация Байдена требует от нового правительства Германии обязательства остановить проект при таких обстоятельствах.

Ожидается, что новое правительство Германии утвердят 8 декабря. Партии, сформировавшие новую немецкую коалицию, не упомянули о трубопроводе в коалиционном соглашении.

Пока непонятно как новое правительство Германии будет действовать в случае вторжения РФ в Украину. В то же время новый канцлер Олаф Шольц отметил, что правление следит за развитием событий.

Однако Шольц уклонился от четкого ответа на вопрос журналистов относительно того, остановит ли Германия работу газопровода в случае полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

"Северный поток-2"

Как сообщал УНИАН, по прогнозам МВФ, запуск газопровода "Северный поток-2" может привести к сокращению доходов Украины от транзита газа на 40%, до 1,2 млрд долл. на год до 2024 года, пока действует нынешний контракт с "Газпромом" на транзит.

Украина хочет продлить действие контракта с "Газпромом" о транзите газа на 15 лет.

Председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает объемы транзита газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить как можно скорее сертифицировать "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

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Автор: Марта Гичко