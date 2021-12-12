В Госдепартаменте США заявили, что страны G7 "абсолютно едины" в вопросе последствий возможного вторжения России в Украину.

Страны G7 ("Большой семерки") на саммите в Ливерпуле обсудили наращивание сил Российской Федерации у границ Украины.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Reuters.

В саммите приняли участие министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел Франции, Италии, Германии, Японии, Канады.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала G7 выступать единогласно.

"Нам нужно защищаться от растущих угроз. Мы должны решительно объединиться, чтобы противостоять агрессорам, которые стремятся ограничить границы свободы и демократии", - отметила она.

В Госдепартаменте США заявили, что страны G7 "абсолютно едины" в вопросе последствий возможного вторжения России в Украину.

Там охарактеризовали эти переговоры как "интенсивные" и сказали, что еще есть дипломатический путь для снижения напряженности в отношениях с Россией.

"Если они решат не идти по этому пути, это повлечет огромные последствия и серьезные затраты, и G7 абсолютно едина в этом", - сказала одна из чиновниц в Госдепе.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок указала на возможность встречи у "нормандской четверки". Она рассказала, что приглашение на эту встречу уже несколько месяцев "лежит на столе".

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Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную озабоченность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных в границу с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация разместила у границ Украины и на оккупированных территориях в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей 115 тыс. военнослужащих.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вероятность российской агрессии против Украины очень высока. Он предположил, что может свершиться худший сценарий.

Автор: Олег Давыгора