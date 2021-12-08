Президент США Джо Байден предупредил президента РФ Владимира Путина о последствиях, если произойдет вторжение.

В Соединенных Штатах Америки еще не могут сказать, окончательно ли решил президент Российской Федерации Владимир Путин нападать на Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Вашингтоне.

В частности, его спросили, получил ли президент США Джо Байден от президента РФ четкость о том, что российский президент все же решил осуществлять вторжение в Украину или отказаться от этого.

"Мы до сих пор не верим, что президент Путин принял решение. Президент Байден сегодня очень четко очертил последствия, если он (Путин) примет решение продвигаться", - заявил Салливан.

Читайте такжеВ Белом доме назвали дату телефонного разговора Байдена и ЗеленскогоТакже президент США рассказал президенту РФ о возможности альтернативного сценария, который не предусматривает вторжения, а получение прогресса в дипломатии по урегулированию ситуации на Донбассе с помощью Минских договоренностей и переговоров в "нормандском формате".

"В конце концов, мы увидим в дальнейшие дни из-за действий, не из-за слов, какой курс действий выберет Россия", - подчеркнул Салливан.

Советник по нацбезопасности подчеркнул, что фундаментальная цель США заключается в том, чтобы сдержать российское военное вторжение на большую территорию Украины.

"И меры, которые мы предоставили для рассмотрения, призваны показать российскому правительству, что если оно решит осуществить такое вторжение, - будут последствия", - подчеркнул Салливан.

Как сообщал УНИАН, Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предупредил президента Российской Федерации Владимира Путина о решительные экономические и другие меры в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

Возможна эскалация на границе

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Виталий Саенко