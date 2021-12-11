Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения российских войск к границе Украины.

Президент США Джо Байден и новый канцлер Германии Олаф Шольц обсудили риски вторжения российских войск в Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Телефонный разговор между лидерами государств состоялся на фоне назначения Шольца преемником Меркель.

"Президент Байден подтвердил свою поддержку прочных американо-немецких отношений и желание и дальше укреплять трансатлантическое сотрудничество в ближайшие годы", – говорится в сообщении.

Читайте такжеПрезидент Франции предложил реформировать Шенгенскую зонуСтороны обсудили совместную работу во всех сферах глобальных проблем, включая длящиеся усилия по борьбе с COVID-19.

В этом контексте Байден и Шольц также затронули тему противодействия изменению климата и стягиванию российских войск к границе Украины.

8 декабря депутаты парламента Германии избрали новым канцлером страны социал-демократа Олафа Шольца. Его предшественница – Ангела Меркель – руководила страной 16 лет.

Накануне избрания Шольц подтвердил свою поддержку суверенитету Украины, однако не смог ответить, согласится ли его правительство "заморозить" "Северный поток-2" в случае нападения РФ на Украину.

Западная пресса писала, что американцы обсуждали с правящей коалицией Германии меры, включая перекрытием "трубы Путина", если Россия все-таки решится вторгнуться в Украину.

Возможна новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская