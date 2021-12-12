Если начнется вторжение, президент США обещает отправить войска на восточный фланг НАТО.

Соединенные Штаты обещают усилить военное присутствие на восточном фланге НАТО в случае нового вторжения российских военных в Украину.

Об этом президент США Джо Байден сказал в своем выступлении, текст которого опубликован на сайте Белого дома.

"Я абсолютно ясно дал понять президенту Путину... что если он двинется в Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными - разрушительными - это, во-первых. Во-вторых, мы сочтем необходимым направить больше американских и войск НАТО на восточный фланг - к B9 (страны Бухарестской девятки - УНИАН) и всем тем странам НАТО, где у нас есть священное обязательство - защищать их от любого нападения со стороны России. И номер три, влияние всего этого на Россию и отношение к ней - взгляд остального мира на Россию заметно изменится. Она заплатит ужасную цену", - заявил Байден.

"...мы будем продолжать обеспечивать - и мы должны и продолжаем обеспечивать - обороноспособность украинского народа", - добавил президент США.

В то же время он отметил, что США никогда не рассматривали возможности отправки наземных войск в Украину.

Читайте такжеКремль анонсировал новые переговоры Путина и БайденаКак сообщал УНИАН, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что президент Джо Байден подтвердил готовность США оказать всю необходимую помощь, чтобы Украина имела возможность "дать любой отпор".

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен предупредил Российскую Федерацию о влиятельных "экономических мерах", которые ранее не применялись, в случае вторжение в Украину.

Высокопоставленные чиновники из Госдепа США заявили Киеву о маловероятной перспективе вступления Украины в НАТО в течение ближайших 10 лет.

11 декабря СМИ стало известно, что в США подготовили пакет дополнительной военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов, однако администрация Байдена воздержалась от ее доставки, несмотря на призывы некоторых законодателей.

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Автор: Катерина Комолова