После 30 лет газовые отношения между Польшей и Россией перестанут существовать.

Польша разрывает межправительственное соглашение с Россией от 1993 года по поставкам газа.

Об этом сообщила в Twitter министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

По ее словам, этот шаг подтверждает стремление Варшавы стать независимой от газа из России.

"Польша денонсирует "Ямальское" межправительственное газовое соглашение от 1993 года. Агрессия России против Украины подтвердила правильность намерений польского правительства стать полностью независимым от российского газа. Мы всегда знали, что "Газпром" не является надежным партнером", - отметила Анна Москва.

Как отметила она польскому изданию PAP, правительство 13 мая приняло постановление о прекращении действия соглашения с РФ по строительству газопроводов для транзита газа через территорию Польши и поставок российского газа. Соглашение было подписано в Варшаве 25 августа 1993 года.

"В течение многих лет правительство последовательно реализует стратегию диверсификации источников и направлений поставок газа в Польшу, и мы готовимся закрыть контракт с "Газпромом" до конца 2022 года и не покупать больше газ в РФ", - сказала Москва.

Она добавила, что это решение было естественным шагом после того, как россияне решили остановить поставки газа Польше.

"Когда Россия отрезала нас от поставок, де-факто нарушив положения соглашения, польское правительство решило, что из-за нарушения его существенных условий оно прекращает свое действие", - подчеркнула Москва.

Уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский подчеркнул, что после 30 лет газовые отношения между Польшей и Россией перестанут существовать, пишет PAP.

По его словам, именно столько времени понадобилось Польше, чтобы дойти до того, чтобы избавиться от зависимости от российского газа и российского шантажа.

"Мы в реальной войне, которую Россия ведет с помощью поставок энергоносителей, газа. И это вполне актуальные вопросы. Вывод Польши из-под российской монополии "Газпрома"", - сказал Наимский.

Он добавил, что решение правительства Моравецкого от 13 мая прекратить действие так называемых "ямальских соглашений" является переломным моментом.

Напомним, ранее Польша отказалась платить за российский газ в рублях, после чего Россия остановила поставки.

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейские покупатели газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС подчеркнули, что оплата российского газа в рублях будет нарушением санкций.

По новому механизму, европейские компании будут продолжать платить за импорт газа на открытые в "Газпромбанке" счета в евро или долларах. Российский банк, который до сих пор не находится под санкциями ЕС, затем автоматически будет конвертировать эти средства в рубли на втором счете, открытом на имя компаний. Эта автоматическая конвертация не будет задействовать Центральный банк России, который находится под санкциями ЕС.

12 мая издание Bloomberg сообщило, что еще десять европейских покупателей газа открыли счета в "Газпромбанке", что удвоило общее количество клиентов, готовящихся платить за российский газ рублями, как того требовал президент РФ Владимир Путин.

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