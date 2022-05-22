Дуда поблагодарил украинцев за сопротивление врагу и отвагу, которую ВСУ проявляют во время защиты Украины.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинцы, которые уехали из страны из-за нападения РФ, в Польше – не беженцы, а гости.

Об этом он сказал, выступая в украинском парламенте.

"Вы – украинцы. Вы – не беженцы. Вы – наши гости", - сказал польский президент.

Также Анджей Дуда пообещал, что его страна сделает все, чтобы помочь Украине обрести членство в Евросоюзе.

"Польша сделает все, что сможет, чтобы помочь Украине стать членом Европейского Союза", - подчеркнул Дуда.

Также президент Польши отметил, что, учитывая дружеские отношения между Варшавой и Киевом, которые особенно проявились в условиях полномасштабной войны России против Украины, пришло время для подписания нового соглашения о добрососедстве между Украиной и Польшей.

"Пора заключить новый договор о добрососедстве, который учтет то, что мы построили в наших отношениях хотя бы в течение последних месяцев", — сказал польский президент.

Кроме того, Дуда поблагодарил украинцев за сопротивление, отвагу, которую ВСУ проявляют во время защиты Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Киев с неанонсированным визитом приехал президент Польши Анджей Дуда. Он выступил в Верховной Раде и стал первым мировым лидером, сделавшим это с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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