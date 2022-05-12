Всего двадцать европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке", еще 14 клиентов попросили предоставить документы, необходимые для их открытия.

Еще десять европейских покупателей газа открыли счета в "Газпромбанке", что удвоило общее количество клиентов, готовящихся платить за российский газ рублями, как того требовал президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Всего двадцать европейских компаний открыли счета, еще 14 клиентов попросили предоставить документы, необходимые для их открытия, отмечает источник.

Отмечается, что европейские покупатели неделями пытаются понять, как они могут выполнить требование Путина платить за российский газ в рублях с 1 апреля, и не нарушить при этом санкции Европейского Союза, введенные из-за вторжения России в Украину. По новой схеме, которая якобы позволяет обойти санкции, клиенты должны открыть два счета в "Газпромбанке": один в иностранной валюте и один в рублях. После того, как Польша и Болгария отказались от этих условий, в конце апреля "Газпром" прекратил поставки для них газа.

Приближенное к "Газпрому" лицо сказало, что эта схема означает, что операция по оплате за газ якобы завершена после того, как покупатель оплатит "Газпромбанку" иностранную валюту, так как последующая конвертация в рубли происходит автоматически и не привлекает Центральный банк России, который находится под санкциями ЕС.

Ранее в среду премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что компании смогут платить за газ рублями, не нарушая санкций. "Большинство импортеров газа уже открыли рублевый счет в "Газпромбанке", - сказал он. Драги добавил, что крупнейший импортер газа Германии уже рассчитался в рублях.

По словам приближенного к "Газпрому" лица, количество клиентов, которые рассчитывались в рублях, остается на уровне четырех, как и в конце прошлого месяца. По его словам, платежи от других покупателей должны поступить позже в этом месяце.

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

26 апреля Россия остановила поставки газа в Польшу и Болгарию.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейских покупателя газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС подчеркнули, что оплата российского газа в рублях будет нарушением санкций.

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