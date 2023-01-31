Среднее время отключения составляет 4 часа 50 минут, 4 часа 51 минута и 4 часа 58 минут для каждой группы.

В Киеве ситуация с электроснабжением остается стабильной, в среднем свет у киевлян есть 80% времени.

Об этом сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко на своей странице в социальной сети Facebook. "Продолжаем работать в графиках... Ситуация остается стабильной и даже еще выровнялась. Среднее время отключений составляет 4 часа 50 минут, 4 часа 51 минута и 4 часа 58 минут для каждой группы", - отметил он.

По словам Коваленко, в среднем свет у киевлян есть 80% времени. "Коллеги распределяют доступные объемы достаточно равномерно. Еще раз: группы рассчитываются не по количеству домов, а по мощности. На каждую подгруппу выделено 35-45 МВт", - пояснил генеральный директор YASNO.

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Отключение электроэнергии в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 30 января в НЭК "Укрэнерго" отмечали, что в связи с началом новой рабочей недели в Украине увеличилось потребление электроэнергии.

Кроме того, несколько энергоблоков электростанций на выходных были выведены в ремонт. Как следствие, дефицит в энергосистеме все еще значителен.

Как известно, сейчас энергосистема Украины восстанавливается после российских массированных обстрелов.

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