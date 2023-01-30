По состоянию на утро 30 января аварийные отключения пока не применялись.

В связи с началом новой рабочей недели в Украине увеличилось потребление электроэнергии, однако несколько энергоблоков электростанций на выходных были выведены в ремонт.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram, дефицит появился в результате 13 ракетных и 15 дроновых атак, в результате которых нанесены существенные повреждения объектам высоковольтной сети и электростанциям.

"Потребление электроэнергии: увеличилось, что характерно для начала рабочей недели. Дефицит в энергосистеме значительный", - говорится в сообщении.

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Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, которые повлекли повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток.

"По состоянию на утро 30 января аварийные отключения, вызванные превышением лимитов, пока не применялись. Но, напоминаем, что при превышении лимитов в регионах возможно их применение", - говорится в сообщении.

В то же время продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января.

"Несколько энергоблоков электростанций выведены в ремонт на выходных. "Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - отметили в компании.

Ситуация в энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

По состоянию на 30 января 2023 года энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме этого, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Также на временно оккупированных территориях юга находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где сейчас наибольший дефицит.

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