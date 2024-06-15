Председатель Госэнергонадзора заявил, что бытовых потребителей присоединят к другим линиям.

Для справедливого и равномерного распределения электроэнергии от линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отключены все остальные потребители. Об этом сообщил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона.

По его словам, Государственная инспекция энергетического надзора совместно с операторами системы распределения и военно-гражданскими администрациями осуществляют инвентаризацию подключений к электросетям объектов критически важной инфраструктуры. По результатам будет обновлен перечень объектов, которые не подлежат обесточиванию.

Слободян подчеркнул, что в последнее время в городах, где есть большое количество объектов критической инфраструктуры, больше отключений приходится именно на бытовых потребителей. Поэтому задача инвентаризации заключается в том, чтобы разгрузить линии электропередачи, которые питают важные объекты. При этом потребителей, которые могут быть задействованы в графиках почасовых отключений, присоединить к другим линиям.

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"От линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отключены все остальные потребители. Это будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, которые не входят в перечень критически важных объектов", – пояснил он.

Председатель Госэнергонадзора также отметил, что украинская энергосистема потеряла более 9 ГВт высокоманевренной генерации, которые, очевидно, не удастся полностью восстановить до зимы. Поэтому украинцам надо быть готовыми к отключениям и сложной зиме.

Отключение света

Ранее УНИАН писал, что ситуация с электричеством будет разной в зависимости от сезона. Зимой 2024/25 украинцы могут получать пять-шесть часов электроэнергии в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

В целом российские оккупационные войска своими обстрелами уничтожили половину электрогенерирующих мощностей в Украине. При худшем развитии событий, зимой украинцы могут проводить без света и отопления до 20 часов.

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