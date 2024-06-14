По словам генерального директора компании Yasno, прогноз нужно будет пересмотреть в конце лета.

Ситуация с электричеством будет разной в зависимости от сезона. Зимой 2024/25 украинцы могут получать пять-шесть часов электроэнергии в день, но все будет зависеть от обстоятельств. Об этом в эфире Business Breakfast сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Если отвечать на вопрос: шесть-пять часов света для потребителей в день – это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим. Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться, исходя из того, что будет 5-6 часов света в день. Но в конце августа нужно будет обновить прогноз, потому что мы будем понимать, сколько у нас имеющейся генерации", – сказал гендиректор Yasno.

По его словам, зимой пик потребления электроэнергии еще больше, чем летом. Здесь тоже все зависит от температуры. Чем ниже температура, тем больший уровень потребления будет. Коваленко считает, что дефицит генерации может составлять 30-35%.

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"Что касается зимы, то весь прогноз базируется на двух вещах: сможем ли мы увеличить физическую возможность импорта электроэнергии. Об этом уже говорили, и я надеюсь, что до конца лета или начала отопительного сезона у нас увеличится эта физическая возможность для импорта... Во-вторых, все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все по-максимуму все работало зимой. В-третьих, мы частично отремонтируем то, что можно отремонтировать за это время с точки зрения повреждений", – подчеркнул Коваленко.

Проблемы украинской энергетики

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что Украина имеет высокие шансы сохранить целостность энергосистемы зимой, несмотря на удары россиян. Он убежден, что частично покрыть дефицит в энергосистеме можно за счет увеличения разрешенных объемов импорта электричества из Европы.

Российские оккупационные войска своими обстрелами уничтожили половину электрогенерирующих мощностей в Украине. При худшем развитии событий, пишет BBC, зимой украинцы могут проводить без света и отопления до 20 часов.

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