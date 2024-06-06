По словам Екатерины Паньковской, в некоторых случаях граждане действительно могут обратиться в полицию из-за шума генераторов.

Из-за российских массированных обстрелов, украинская энергетика сейчас переживает сложнейшее время. Чтобы оставаться со светом, украинский бизнес и граждане начали массово использовать генераторы, которые издают громкие звуки во время работы. Можно ли законодательно ограничить шум от генераторов, в комментарии УНИАН рассказала юрист Екатерина Паньковская.

По ее словам, согласно Закону Украины "О системе общественного здоровья", органы государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйствования и граждане при осуществлении любых видов деятельности для предотвращения образования шума и уменьшения его вредного воздействия на здоровье человека обязаны:

принимать меры для недопущения превышения уровней шума, а также вредного воздействия других физических факторов, в частности во время движения автомобильного транспорта в населенных пунктах;

принимать меры для недопущения в течение суток превышения уровней шума, установленных государственными медико-санитарными нормативами, в таких помещениях и на таких территориях (защищенных объектах).

В частности, по словам юристки, к таким объектам относят:

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Жилые дома и придомовые территории;

Гостиницы и общежития;

Учреждения здравоохранения, санаторно-курортные учреждения;

Учреждения социальной защиты населения, поставщиков социальных услуг, учреждения образования, культуры;

Парки, скверы и другие места;

"В общем устанавливается запрет на шум, громкие звуки с 22 до 8 утра. Шум на защищенных объектах при осуществлении любых видов деятельности не должен превышать уровни, установленные государственными медико-санитарными нормативами для соответствующего времени суток. Уровень шума устанавливается в децибелах", - объясняет Панковская.

Так, согласно этим санитарным нормам, уровень шума может быть следующий:

Днем не должен превышать 55 дБ, а ночью 45 дБ в квартирах и жилых домах, пансионатах, интернатах и спальнях садов;

для гостиниц и общежитий нормы несколько выше - до 50 и 60 дБ соответственно;

на прилегающих к жилым домам территориях днем - до 70 дБ, а ночью - до 60 дБ;

на площадках отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для граждан пожилого возраста и инвалидов, площадках детских дошкольных учреждений, школ и др. учебных заведений - до 60 дБ;

в залах кафе и ресторанов уровень не должен превышать 70 дБ, а в торговых залах или в аэропорту или на вокзале в пассажирских залах - 75 дБ.

"Генераторы в зависимости от вида "шумят" до 90 дБ, что действительно в определенных случаях превышает установленные нормы. И действительно, лицо чьи права нарушаются может обратиться в полицию для привлечения к административной ответственности. Однако, решит ли это проблему использования генераторов, или уменьшит шум от них вряд ли. Мы все ходим в магазин, торговый центр или аптеку, и хотим, чтобы эти заведения работали для удовлетворения наших потребностей, к тому же следует указать, что например генераторы необходимы для работы медицинского учреждения круглосуточно, ведь это обеспечивает полноценное лечение больных", - подытожила юрист.

Ситуация в энергетике

Как рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, отключения света по Украине летом могут длиться по 10 часов. По его словам, Украина уже потеряла 9,8 ГВт мощности после последнего обстрела гидроэлектростанций.

УНИАН сообщал, что в Киеве отключения света более масштабные, чем в остальных регионах.

Некоторые эксперты советуют горожанам по возможности поискать жилье в частном секторе.

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